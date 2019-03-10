“Ailemin hepsi esnaf”

BUGÜN NELER OLDU

ihtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Toplantı Salonu'nda esnafla bir araya gelen Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, GİMAT'ın sorunları ve değişen ticaret anlayışıyla ilgili konuştu. Özhaseki'ye Yenimahalle Belediyesi Başkan adayı Veysel Tiryaki eşlik etti. Ailesinde neredeyse herkesin esnaflıkla ilgilendiğini belirten Özhaseki, "Babam esnaftı, dedem esnaftı, ailemde memur var mı bilmiyorum. Esnaflık ayrı bir kültür... Akıl neye eriyorsa, güç neye yetiyorsa çalışılır. Akşam da elhamdülillah der dükkân kapatılır. Bizim geleneklerimizde ahilik anlayışı var. Bu kültür fark etmesek de 800 yıldır bizimle birlikte sürüp gidiyor. Esnaflar, vatanını seven insanlardır ama en korunmasız grupta yine esnaflardır. Memurların 657'si var işçilerin sendikası var ama esnafların böyle bir korunağı yok. Esnafları da devlet kurumları korumalı. Artık AVM'ler dükkân kapatmaya başladı. Ticaret artık değişiyor. e-ticaret diye bir şey gelişti, artık Çin'den bir ürün sipariş ediyorsun evine, kapının önüne kadar 2-3 günde geliyor. Yeniliklere ayak uydurmamız lazım, çağı yakalayabilmemiz lazım. Bu sadece ticaret için değil her konuda böyle. 20 yıl önceki belediyecilikle bugün ki belediyecilik arasında dağlar kadar fark var. Eskiden belediyecilik; su getirdim, yol yaptırdım demekle sınırlıydı. Şimdi ise durum farklı... Öğrenciliğim sırasında Altındağ bir köydü, bir de şimdi görün insanlar Tunalı'ya gitmiyor artık. Veysel Bey'in döneminde yapılan Altındağ'a gezmeye, görmeye gidiyorlar" ifadelerini kullandı.