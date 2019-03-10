AK Parti Altındağ seçim bürosuna çirkin saldırı

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ'DAKI Bostancık Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'na sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. Seçim ofisine saldıran kişi bölgedeki taksiciler tarafından etkisiz hale getirilirken irtibat bürosunun önünde bulunan 4 araç maddi hasar gördü. Olayı gerçekleştiren saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırı sonrası bölgeye gelen AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, incelemelerde bulundu. Balcı yaptığı açıklamada, "Bu sabah Battalgazi Seçim İrtibat Büromuza ve önündeki araçlara yapılan müessif saldırıyı kınıyoruz. Olaydan zarar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Bu tür saldırılarla bizi yıldıracağını zannedenlere rağmen, canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.