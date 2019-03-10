Ankara’ya spor köyü yapılmalı

ANKARA Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu SABAH
Ankara'ya değerlendirmelerde bulundu. Ülkemizin en büyük sosyal sorumluluk projesinin Amatör Spor olduğunu belirten Kandazoğlu, "Ankara'ya 19 Mayıs Spor Kompleksi'nin bulunduğu yere stadyum yerine tüm branşların kullanabileceği spor köyü projesinin yapılması şehrimize farklı bir hava kazandıracaktır"
dedi. Kandazoğlu, "Ulusun merkezine yapılacak olan 55 bin kişilik stadyumun trafik, güvenlik açısından sorunlar yaratacağını bilmemiz gerekir. En mantıklı yöntem stadı şehrin dışına çıkarmaktır"
diye konuştu.