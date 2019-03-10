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’ya spor köyü yapılmalı

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı , ’a yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi

Giriş Tarihi: 10.3.2019
Ankara’ya spor köyü yapılmalı
ANKARA Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu SABAH Ankara'ya değerlendirmelerde bulundu. Ülkemizin en büyük sosyal sorumluluk projesinin Amatör Spor olduğunu belirten Kandazoğlu, "Ankara'ya 19 Mayıs Spor Kompleksi'nin bulunduğu yere stadyum yerine tüm branşların kullanabileceği spor köyü projesinin yapılması şehrimize farklı bir hava kazandıracaktır" dedi. Kandazoğlu, "Ulusun merkezine yapılacak olan 55 bin kişilik stadyumun trafik, güvenlik açısından sorunlar yaratacağını bilmemiz gerekir. En mantıklı yöntem stadı şehrin dışına çıkarmaktır" diye konuştu.
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Ankara’ya spor köyü yapılmalı
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