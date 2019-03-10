Osmanlı 1 puanla yetindi!

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında zirve mücadelesi veren Osmanlıspor, deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 punla kapatmak zorunda kaldı: 0-0. Daha maçın ilk dakikasında sol kanattan serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına Levent geçti.26. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Levent'in ara pasında topla buluşan Hakan, kaleciyle karşı karşıya kaldı.51. dakikada Başkent ekibinin atağında soldan gelen Todorovic ceza sahası içine yerden ortaladı.55. dakikada68. dakikada Osmanlıspor, kontratağında ceza sahasına gönderilen uzun pasta top70'inci dakikada Adana Demirspor'un kontratağındaOsman Özköylü yönetiminde çıktığı 14 karşılaşmanın 11'inden galibiyet alan Osmanlıspor, deplasmanda ise ilk kez puan kaybetti. Özköylü ile 6.dış saha maçında mücadele veren Ankara ekibi 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.