Osmanlı 1 puanla yetindi!

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında zirve mücadelesi veren Osmanlıspor, deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 punla kapatmak zorunda kaldı: 0-0. Daha maçın ilk dakikasında sol kanattan serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına Levent geçti. Levent'in yaptığı ortada ön direğe koşarak kafa vuruşu yapan Semih'in şutunda Osmanlıspor kalecisi Abdulaziz topu kornere çeldi.
26. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Levent'in ara pasında topla buluşan Hakan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hakan'ın ayak içiyle yaptığı vuruşta Abdulaziz topu kornere çelmeyi başardı.
51. dakikada Başkent ekibinin atağında soldan gelen Todorovic ceza sahası içine yerden ortaladı. Topla buluşan Mathew'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.
55. dakikada Adana Demirspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Levent'in sert şutunda kaleci Abdulaziz topu hızlı bir refklesle çeldi.
68. dakikada Osmanlıspor, kontratağında ceza sahasına gönderilen uzun pasta top Mertan'da kaldı. Mertan'ın gelişine sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
OSMANLI PUANINI 48'E ÇIKARDI
70'inci dakikada Adana Demirspor'un kontratağında Traore'nin attığı uzun pasta topla buluşan Pote topu hızla sürerek ceza sahası içine girdi, kaleciyi de geçti ama pozisyonunu kaybettiği için topu ağlarla buluşturamadı ve maç golsüz berabere sona erdi. Osmanlıspor, bu beraberlikle puanını 48'e yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Başkent temsilcisi, sonraki maçında evinde Hatayspor'u ağırlayacak.
DEPLASMANDA İLK PUAN KAYBI
Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 14 karşılaşmanın 11'inden galibiyet alan Osmanlıspor, deplasmanda ise ilk kez puan kaybetti. Özköylü ile 6.dış saha maçında mücadele veren Ankara ekibi 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.