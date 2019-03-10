Projesi yok tezgahı çok

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Yenimahalle Yakacık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'nin Altındağ Belediye Başkanlığı döneminde bölgeye yaptığı yatırımları anlattı. Belediye başkanlarının belirlenmesinde önemli kriterleri gözettiklerini belirten Özhaseki, bakanlığı döneminde Doğu ve Güneydoğu'ya yaptığı hizmetler sayesinde bölge halkının refaha kavuştuğunu söyledi. Ankara'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Özhaseki, gerçekleştirilecek projeler sayesinde işsiz gençlerin iş sahibi olacağını vurguladı.Özhaseki, Ankara'da su ücretinin yüzde 30 geriye çekildiğine işaret ederek, "Niye çekildi? Dünden itibaren Gerede'den gelen memba suyu basılmaya başlandı Ankara'ya. İnşallah bundan sonra memba suyu içilecek. Kesikköprü tarafı, Kızılırmak'taki terfi ile Ankara'ya su getirilen istasyonların vanaları da kapatıldı. Ama belediye 300 milyon lira elektrik tasarrufuna gitmiş oldu çünkü orası terfi ile geliyordu. Belediye ne yapacak 300 milyon lira kar edince? O zaman 'fiyatları geriye çekelim' diye konuştuk, sağ olsun Mustafa Tuna Başkanımız da yüzde 30 geriye çekti" diye konuştu. Yakacık Mahallesi sakinlerinin imar sorununa da değinen Özhaseki, "Bir mahallede herkes eşit haklara sahipken içinden bir kişi gelir, kendine bir şey isterse o verilmez. Şahıs lehine plan tadilatı olmaz ancak mahallenin tamamı üzerinde ve herkesin genelini ilgilendiren bir konu var ise oranın kurtulabilmesi ve yeni modern konutlara dönüşebilmesi için ne gerekiyorsa yapılır, hiç endişeniz olmasın." şeklinde konuştu.Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili iddialarına değinerek, "Bu adamlar proje hazırlamıyorlar, kendilerini de anlatmıyorlar ama başka bir şey yapıyorlar. Kumpaslar kurmaya ve yalanlar söylemeye devam ediyorlar. CHP'nin adayı televizyonda diyor ki 'Bakın, yakında ne bantlar çıkacak.' Bu bant işini eskiden FETÖ tezgahlardı. 'Gitti, lanet olsun, kurtulduk.' diyorduk. Şimdi elini bunlara vermiş ve bunlar bu işlerle uğraşıyorlar. Ne olur aklınızı biraz hayra yorun. Şerden vazgeçin ve Ankara'ya ne yaparız diye oturun düşünün. Bir proje söyleyin ama o da yok" diye konuştu.