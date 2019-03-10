‘Şinasi’ isimli iguana ile 10 yıl

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA yaşayan ve fen bilgisi öğretmeni Zehra Yıldız, tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türü olan ve adını "Şinasi" koyduğu iguana ile 10 yıldır birlikte yaşıyor. İguana besleme fikrinin; üniversite yıllarında öğrenci evinde, arkadaşlarıyla beraber hayatlarına renk gelmesi için bir evcil hayvan besleme düşüncesiyle doğduğunu söyleyen Zehra Yıldız, "Artık birbirimizden o kadar sıkılmıştık ki, bir evcil hayvan alalım, başka bir şeyle uğraşalım, hayatımıza renk gelsin dedik. Evcil hayvan beslemenin sorumluluğunun çok fazla olduğunu biliyorduk. Mezun olacaklar var, çalışanlar var. Sonrasında bakımı var ve hayvanı alıp hevesimiz geçince dışarı bırakmakta istemedik" ifadelerini kullandı. Öğrenci evine alacakları hayvanı kendisinin seçmesi durumunda tamamen bakımını üstlenmek istediğini söyleyen Zehra Yıldız, "Onlara 3 seçenek sundum. İlk seçeneğim 'Piton yılanı' dedim ve tepkileri tabii ki 'hayır' oldu. Diğer seçenek olarak ise 'Tarantula' besleyebileceğimizi söyledim ama ondan da çekindiler. En son 'İguana' besleyelim dediğimde hep bir ağızdan ikisi de 'İguana' diye bağırınca, iguana da kara kıldık" diye konuştu.