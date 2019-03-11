Büyükşehir’den eğitim desteği

BUGÜN NELER OLDU

BüyükşehırBelediyesi, eğitim konusunda da dar gelirli öğrencilerin ve ailelerin yardımına koşuyor. Her yıl olduğu gibi 2018- 2019 EğitimÖğretim yılında da Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masraflarına destek olmak amacıyla bot, çanta, giysi, kaban ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Büyükşehir, eğitim yardımlarını öncelikle Engelli Rehabilitasyon Okulları ile kamuya ait okullarda gerçekleştirdi. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibi öğrenciye yardımda bulunan Büyükşehir, bu yıl da 60 bin öğrencinin giysi ve kırtasiye ihtiyacını karşıladı, 25 ilçede bin 6 okulda ihtiyaç sahibi çocuğa eğitim desteği verdi.