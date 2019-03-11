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Büyükşehirden tohum desteği

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Büyükşehirden tohum desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, başkentli çiftçilere tohum desteği sağlayacak.Çiftçilere her yıl yem bitkisi tohumu dağıtan Büyükşehir , bu yıl 'korunga, mısır ve adi fiğ tohumu' desteği ile çiftçilerin yüzünü güldürecek. Başkentte tarımın gelişmesi ve çiftçiyi ekonomik yönden desteklemek amacıyla 25 ilçenin tamamında sağlanacak olan tohum desteği 13 Mart'ta başlayacak. 360 kg adi fiğ tohumu, 100 kg mısır, 140 kg korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirecek.
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Büyükşehirden tohum desteği
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