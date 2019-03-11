Cansu 3 altınla dünya şampıyonu

BUGÜN NELER OLDU

ABD'NIN Las Vegas kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde kızlarKoparmada 45, silkmede 62 kilo kaldıran aynı sıkletteki Zeliha Ülker ise toplamda 107 kiloya ulaşarak üç bronz madalyanın sahibi oldu. Kızlar 45 kiloda yarışan Bahar Korubeyi, koparmada dereceye giremezken, silkmede 73 kiloyla üçüncü sırada yer aldı. Erkekler 61 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç koparmada 108 kilo ile bronz, silkmede 146 kilo ile altın, toplamda ise 254 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Milliler, Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın