Fedakâr eşten örnek davranış

Ankara'da yaşayan 4 çocuk annesi Cemile Ersoy, 35 yıllık eşi için büyük bir vefa örneği sergiledi. Bundan tam 23 yıl önce halasından aldığı böbrekle sağlığına kavuşan Ahmet Ersoy, 2013 yılında tekrar rahatsızlandı. Bu kez eşi Cemile Ersoy devreye girdi. Fazla kiloları nedeniyle böbreğini bağışlayamayacağı söylenen kadın, birçok diyet uyguladı. İstediği kiloya ulaşamayan Ersoy, soluğu ameliyat masasında aldı. Tüp mide ameliyatı olmaya karar veren kadın, eşine böbreğini bağışlayabilmek için 6 ayda tam 43 kilo vererek 120 kilodan 77 kiloya düştü. 2 yıl sonra tekrar ameliyat masasına yatan vefakâr eş, bu kez böbreğini vererek eşinin hayatını kurtardı.

ORGAN NAKLİ YAYGNILAŞSIN

Eşinin hastalığı boyunca ailecek sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini anlatan Cemile Ersoy, "Sırf eşim için yattım o ameliyat masasına. Böbreğimi vereyim ve bir an önce kurtulsun istedim" diye konuştu. Organ naklinin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Diyaliz çok zor bir süreç. Böbrek naklinin hiçbir sakıncası yok. Bir insan tek böbrekle hayatını rahatlıkla sürdürüyor" dedi

'ONA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Eşinin azmi sonrası sağlığına kavuşan Ahmet Ersoy, "Eşime çok teşekkür ediyorum. Aynısı onun başına gelmiş olsa ben de yapardım. Bu ameliyatı geçirdiğim için yaşanan sıkıntıları ve çileleri biliyorum. Bu ameliyatın bir acısı yok. Artık imkanlar çok daha kolay, hastaneler çok güzel, doktorlar çok ilgili" diyerek organ nakli konusunda insanların duyarlı olması gerektiğini vurguladı.



NAKİL 2 YIL SONRA YAPILDI

BÖBREK naklini gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, 2013'te onları muayene ettiğimde verici adayı Cemile Hanım'ın ileri derecede obezitesi olduğunu fark ettim. Bu kiloyla verici olamayacağını ve mutlaka kilo vermesi gerektiğini söyledim. Sonrasında verici adayımız tüp mide ameliyatıyla tam 43 kilo verdi. 2 yılın ardından eşine nakli gerçekleştirdik. Aşırı kilolu kişilerin diyet ya da cerrahi işlemle kilo verdikten sonra rahatlıkla verici olabilir" dedi.