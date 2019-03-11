İnsanlar Ankara’da kalsın

Ankara'nın turizm ve kültür açısından önemli bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Özhaseki, şehir dışından gelenlerin bir, iki yeri ziyaret etmesini yetersiz görerek hazırladığı Kültür Yolu Projesi'ni anlattı.

411 TANE TESCİLLİ ESER

Özhaseki, şöyle konuştu: "Belediyeler eğer elindeki imkanları kendi yerli sanayisinin gelişmesi için, ticaretin gelişmesi için, kültür sanatın gelişmesi için harcarlarsa emin olun şehrin şekli değişir. Ben hususi, 'Kültür Yolu' projesi hazırladım, insanların Ankara'da kalması için. Hazırladığım Kültür Yolu üzerinde 411 tane tescilli eser var, 72 tane müze var. Cumhuriyetin ilk yıllarından 29 tane en güzel kamu binaları Ankara'da, haberi olan yok. 8 tane tarihi mescit var, hamam var, Roma Hamamı var, Roma'dan kalma eserler var, Bizans'tan kalma eserler var. Bir hemşehriniz geldi, nereye gitsin bu adam, ne yapsın? Genellikle iki yer söyleniyor. Eğer biraz dindarsa 'Hacı abi sen Hacı Bayram'a git, bir namaz kıl, dua et, iyi olur' diyorlar. Eyvallah hepimiz dindarız çok şükür. Bir de 'Anıtkabir'e git' diyorlar, eyvallah sonra nereye gitsin bu adam? Bitirdik tüm sermayeyi. Bir de 'Hamamönü' diyoruz, bu sıra soğuk zamanı da söylemiyoruz, yaz başında söylüyoruz onu da. Arkadaşlar emin olun şu çizdiğim hatta yani Ankara Kalesi, Hacı Bayram, Roma Hamamı, Ulus'tan Sıhhıye'ye, Kızılay'a gelen hatta tam 411 tane tescilli eser var. Bunların açığa çıkarılması, fonksiyon yüklenmesi, turizme kazandırılması başlı başına bir iş."