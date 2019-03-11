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İstikrarımızı asla bozdurtmayacağız

Giriş Tarihi: 11.3.2019
İstikrarımızı asla bozdurtmayacağız
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yerli Düşünce Derneği'nin düzenlediği "Yerel Siyaset Yerli Düşünce" konferansı için gittiği Güdül' de vatandaşlara hitap etti. Programa Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım, Güdül Belediye Başkanı adayı Muzaffer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Eşen, MHP Güdül İlçe Başkanı Mehmet Duran, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sakin Gökmen, Güdül halkı katıldı. Topçu, "Kandil'i ve Pensilvanya'yı sevindirip siyasi istikrarımızı asla bozdurtmayacağız" dedi.
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