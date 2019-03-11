Karadağlı kadınlar iğne oyasını sevdi

Yunus Emre Enstitüsü ile Nallıhan Belediyesi iş birliğinde şubat ayının sonunda başlayan kursa katılan Karadağlı kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş iğne oyası geleneğini öğrenme ve yaşatma imkânı buluyor. Geçmişte Balkan ülkelerinde de yaygın şekilde yapılan ancak zaman içinde unutulan bu gelenek, Podgorica Yunus Emre Enstitüsünde başlatılan kurs sayesinde gelecek nesillere de taşınacak. Kursun Türkiye'den gelen eğitmeni Hüseyin Tiril, ipek iğne oyası geleneğinin Nallıhan'a ait olduğunu söyleyerek, 1864'te ilk ipek iğne oyalarının koza böceğinden yapıldığını anlattı.

KURSİYERLER MEMNUN

Kursa katılan Karadağlı kadınlar ise daha önce de nakış işleriyle uğraştıklarını ancak böyle bir tekniği daha önce kullanmadıklarını belirterek, kursun kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirdi. Kursiyerlerden Hajrija Lacevic, yeni bir teknikle tanışmış olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Uzun zamandır el işi yapıyorum ama bugüne kadar böyle bir teknikle karşılaşmamıştım. Biraz zorlansam da bir şeyler öğrenmeyi başardığımı söyleyebilirim" dedi. Marina Zizic de öğrendikleri yeni tekniğin kendisi için biraz zor olduğunu belirterek, "Umarım öğrenmeyi başarırım. Bu teknikle farklı, pratik ve güzel takılar yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.