Mert ve Eren’in ailelerine TFF’den destek sözü

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, geçen hafta Antalyaspor deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre;Mehmet Yiğiner de,ifadelerini kullandı.