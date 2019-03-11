Nefesimi tuttum, hayatım başladı

Antarktıka'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak adını dünyaya duyuran Şahika Ercümen, "Yaparım Bilirsin" konseptiyle Ankara'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda ziyaretçilerle buluştu. Ercümen, Türk kadınının potansiyelini, neler yapabileceğini, motivasyon sırlarını ve tecrübelerini anlattı. Kendisinin bir astım hastası olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan milli sporcu, "Benim hayatım nefes almakla değil, nefes tutmakla başladı" dedi.

ANKARA'DA DENİZ YOK AMA…

Ankara'da deniz olmamasına karşın en fazla dalgıçın başkentten çıktığına dikkat çeken Şahika, "Suyun altı büyüleyici bir yer. Korkulardan korkmuyoruz, diyebiliriz. Astım hastalığım nedeniyle yıllarca evden çıkamadım. Ancak sporcu olduktan sonra limitleri zorlamaya başladım" ifadelerini kullandı. İzleyicilere nefes alma egzersizi de gösteren dünya şampiyonu sporcu, "Kırdığım rekorlardan önce her zaman bu egzersizleri yapıyorum. Çok derin nefes alarak her şeyi yapabilirsiniz" diye konuştu. Antarktika'da yaşadıklarını da paylaşan Şahika, denizleri ve çevreyi temiz tutmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.