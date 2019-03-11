BUGÜN NELER OLDU

MehmetÖzhaseki, Keçiören'de Alevi Dernekleri üyeleriyle, Söğütözü'nde Yedi Renk Tek Yürek Platformu üyeleriyle ile bir araya geldi, Altınpark'ta Sinoplular Federasyonu'nun yemeğine katıldı. Buralarda yaptığı konuşmalarda Özhaseki özetle şunları söyledi:Meclis'e seçilerek gelenlere bir şey demiyoruz ancak 'Seçildiniz geldiniz, PKK'nın sözcüsü olmayın' diyoruz. Bir gün olsun deyin ki 'Lanet örgüt, elinizdeki silahı bırakın, yavrularımıza kurşun sıkmayın.' Bunu deyin ama demiyorlar. Bir gün olsun terör örgütünü lanetlemiyorlar.Yılardır bu ülkede oynanan oyunları hep birlikte seyrettik mi, seyrettik. 'Sağsol, Kürt-Türk, Alevi-Sünni' diyerek insanları birbirine düşürdüler mi, düşürdüler ne yazık ki. Allah bir daha çektirmesin diye dua ediyoruz.Ama bir suçumu bulmuşlar benim, o da Kayseri'de doğmammış. Değerli kardeşlerim bu bölücülüktür, ayıptır. İnsanlar nerede doğacaklarına kendileri karar veremezler.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tuncelili olduğu halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. İstanbul'u da hiç bilmediği için zaten Kağıthane'ye 'Kağıttepe' dedi.Ankara'yı benim kadar iyi bilen iki arkadaş bulsunlar, bütün sözlerimi geri çekeceğim.İki tane belediyeleri var, Çankaya'daki arkadaş Tuncelili, Yenimahalle'deki arkadaş da Afyonlu o ne olacak peki?Türk-Kürt ayrımı yapmayarak millete hizmet etme amacıyla yola çıktık.CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın su parası proje değil, bir tarifedir.