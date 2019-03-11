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Giriş Tarihi: 11.3.2019
‘Türkiye’nin Mühendis Mimar Kadınları’
Atılım Üniversitesi ile Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) ortaklığında kadın üniversitelilere mühendis ve mimarlık mesleğine ilişkin bilgiler verildi. Atılım Üniversitesi'nde Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Türkiye'nin Mühendis Mimar Kadınları' söyleşinde kadın öğrencilere mühendis ve mimar meslekleri tanıtıldı. MÜKAD Başkanı Esma Sarıaslan Divrikli, derneklerinin işleyişine ilişkin bilgi verdi, genç mühendis ve mimar adayı kadınlara yardımcı olmanın temel hedefleri arasında olduğunu söyledi. Divrikli, mühendis ve mimar adaylarının staj imkânı yakalamalarını sağladıklarını belirtti.
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