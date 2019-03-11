Yeniçeriler golü unuttu

Gazişehir'e 1-0 yenilerek Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğundan inen Osmanlıspor, önceki gün de Adana Demirspor'la golsüz berabere kaldı. Son iki karşılaşmada da rakip fileleri havalandıramayan mor-sarılılar, öncesindeki 5 mücadelede rakiplerine gol şansı vermemişti. Giresun, Balıkesir, G.Birilği, Karabük ve Denizli maçlarını gol yemeden kazanan başkent ekibinde son iki haftada işler tersine döndü.

OYUNUN HAKKI BERABERLİKTİ

Osmanlıspor teknik direktörü Osman Özköylü, Adana Demirspor karşısında alınan 0-0'lık sonuç için "Oynanan oyunun hakkı beraberlikti" değerlendirmesini yaptı. Rakiplerinin özellikle son üç haftada çıkışa geçtiğini dile getiren Özköylü, "İki takım da çok fazla üretken olamadı. Biz düşündüğümüz çıkışları iyi yapabilsek ön tarafta topları doğru final paslarıyla buluşturabilsek belki etkili olabilirdik ama yapamadık. Oyunun hakkı zaten beraberlikti, bence iyi bir sonuç oldu. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.