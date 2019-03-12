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Bisiklet hırsızı tutuklandı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019
Bisiklet hırsızı tutuklandı
TANINMAMAK için başına şapka takıp gece yarıları binaların içindeki bisikletleri çalan zanlı yakalandı. 2017'den bu yana Ankara'daki binalara dadanıp bisikletleri çalan şapkalı hırsız yakayı ele verdi. Başkentte yaşanan bisiklet hırsızlığı olaylarını mercek altına alan polis ekipleri hırsızların peşine düştü. Üç yıl içinde 20 bisiklet çalan zanlı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı. Eski dosyaları da açan ekipler saatler süren kamera görüntüleri neticesinde merkez ilçelerde bisiklet çalan T.C.D'yi 9 Mart'ta yakaladı. Binaların kapılarını tornavida yardımıyla açıp gözüne kestirdiği bisikleti kalite kontrol yapan ve tekerlerini inceleyen zanlı T.C.D.'nin iyi bisikletleri çaldığı tespit edildi. 10 Mart'ta adliyeye sevk edilen zanlı bisiklet çalma suçundan tutuklandı.
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Bisiklet hırsızı tutuklandı
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