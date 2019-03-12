Çanakkale Destanı Mamaklılarla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ÇANAKKALE zaferinin 104. yıl dönümünde Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları hazırladıkları "Çanakkale Destanı" adlı oyunu seyircisi ile buluşturdu. Mamak Kültür Merkezi'nde sahnelenen 2 perdelik tarihi oyunda, seyirciler duygu dolu anlar yaşadı. Seyit Onbaşı'nın 275 kiloluk mermiyi kaldırmasından, Yahya Çavuş'un silah arkadaşlarıyla birlikte 3 bin düşman askerinin karaya ayak basmasını engellemesine, Hatice Ana'nın asker oğluna kına yakmasından, düğününü erteleyip cepheye giden Samet Teğmen'e kadar her ayrıntıya yer verilen tiyatro oyunu, Mart boyunca Mamak seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Oyun 18 Mart'ta ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.