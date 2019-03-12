Duygularını keçeye döktü

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EMEKLI olduktan sonra Etimesgut Belediyesi'nin açtığı keçe kursuna giderek bir hobi edinen Özgür Dönmez, kendi evinde kurduğu atölyesinde eserlerini üretiyor. Dönmez, 2018 yılında açtığı ilk sergisinin ardından 8 Mart Kadınlar Günü'nde açtığı 2. sergisiyle Zafer Çarşısı'nda sanatseverlerle buluştu. Serginin adı 'Evler ve Evleri Yuva Yapan Kadınlar'. Aldığı 3 aylık eğitim sonucu, hayal gücünü sınırlamayan, ailesinden de aldığı destekle hobi olarak başladığı keçe sanatında uzmanlaşan Dönmez, sergileri hariç herhangi bir yerde satış yapmıyor. 'Hayat tercihlerden ibarettir' sözünü hatırlatan Dönmez, "Kadın dendiğinde herkes başka bir şey anlıyor. Ben kadın dendiğinde; direniş anlıyorum, dayanma, dik durma, değişim, dönüşüm geliyor aklıma. Kadın dendiğinde emek geliyor aklıma. Ne büyük tezattır ki en güzel şarkılar da bize yazılmış, en güzel şiirler de. Hz. Peygamberin 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadisi varken kadının bu kadar şiddetle karşı karşıya kalması da hâlâ bir soru işaretidir" diye konuştu