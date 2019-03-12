Eski Rektör Tunçalp Özgen için cenaze töreni

BUGÜN NELER OLDU

ESKİ Hacettepe Üniversitesi rektörlerinden Prof. Dr. Tunçalp Özgen'i son yolculuğuna uğurlamak için tören düzenlendi. Özgen için HÜ Kültür Merkezi'nde, ailesi ve yakınları ile Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, öğretim üyeleri, kurucusu olduğu derneklerin temsilcileri, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencilerinin katılımıyla tören gerçekleştirildi. Özgen'in kızı Prof. Dr. Burçe Özgen babasının yaşamında her zaman ilk önceliğinin "iyilik" olduğunu ifade etti. Özgen'in cenazesi, Alacaatlı Köyü Mezarlığı Aile Kabristanı'na defnedildi.