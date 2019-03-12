Eski vekilin tespih tutkusu

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Yaklaşık bin tespihin yer aldığı koleksiyon en değerli parçası 15 bin dolar değerinde. Ustalardan tespih yapımını da öğrenen Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de özel bir tespih yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tespih koleksiyonu olduğunu ve tespihi sevdiğini söyleyen Açıkgöz, kendi yaptığı özel tespihi Erdoğan'a vermek için sabırsızlanıyor. Açıkgöz, lisedeyken sahip olduğu ilk tespihi, "Eciş bücüş dizilmiş 33'lük bir şeydi" diye anlattı. O eciş bücüş tespih, Açıkgöz'ün yıllarca tutkusu olacak tespih macerasının ilk adımı olmuş. Üniversiteyi bitirdiğinde topladığı tespihlerin sayısı 50'yi bulmuştu.Açıkgöz, İstanbul'daki tespih araştırmasını Ankara'ya taşımasını şöyle anlattı: "Etrafta güzel tespihler görmeye başladım. İstanbul'da sergi açılmıştı. Onu gazetede haberlerde gördüm. Sergiye gitmek istedim, ama gidemedim. Sonra o serginin kataloğunu temin ettim. İstanbul'a gittiğimde oradaki tespihlere bakınca evdeki tespihler 'Hiçbir işe yaramaz, çöp neredeyse' diye düşündüm. Sonra 'Bu tespihleri nereden bulabilirim, kim yapıyor nereden satılıyor' diye araştırmaya başladım. İstanbul Kapalıçarşı'da bir iki esnaf buldum. Onların kime yaptırdığını öğrendim. Tespih almaya başladım ufak tefek. Sonra 'Acaba bunu Ankara'da yapan var mı?' diye araştırmaya başladım. Ankara'da tespih yapan bir iki kişi bulmaya başladım" diye konuştu.Tespihleri satmayacağını söyleyen Açıkgöz, "Daha kıymetlileriyle değiştirerek azaltmayı düşünüyorum. Satmayı düşünmüyorum. Burada en ucuz tespih 500 TL, en pahalı tespih ise 15 bin dolar. Bu biraz hastalık gibi. Kendinize dünya oluşturuyorsunuz. Ben toplarken yapmayı da öğrendim. Vaktim olsa şu an yapabilirim" diye konuştu."TORNADAN anlarım, elim bu tarz şeylere yatkındır" diyen Açıkgöz, bu merakını bir üst aşamaya taşıyarak tespih yapmaya da başlamış. Tespih ustalarına sormuş, onların da desteğiyle küçük saatçi tornası edinerek tespih yapmayı denemiş. Açıkgöz, "Hatta 40 tane tespih yaptım. Ustalar tarafından da gayet beğenildi. Olmuş dediler. Tespih de usta-çırak ilişkisi çok önemlidir. İstanbul Hat ve Tesbih müzesine kendi yaptığım 33 ve 99'luk abanozdan yapılmış bir takım tesbihi hediye ettim. Sergileniyor mu bilmiyorum" dedi.