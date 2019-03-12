Hazal ATEŞ: Kucaklaşma zamanı!

Yerel seçimler için geri sayım başladı… Türkiye yirmi gün sonra sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 58 milyon vatandaş yerel yöneticilerini belirlemek için oy kullanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 50'ye yakın ilde miting yaparak, gönül belediyeciliğine destek isteyemeye devam edecek.

Başkan Erdoğan, kampanyaya yön verirken, meydanlarda genel, yerel ve dış politika vurgusu ön plana çıkacak.

AK Parti tam kadro sahaya inerken, çalışmalar son güne kadar aynı heyecanla sürdürülecek.

Dört koldan vatandaş ile kucaklaşarak hem hükümet icraatları hem de yerelde yapılacak çalışmalar anlatılmaya devam edecek.

Geleneksel propaganda yöntemlerinin yanı sıra, sosyal medya üzerinden de etkili bir kampanya yürütülüyor.

Vatandaşla meydanlar, evleri, işyerleri ve sokaklarda yüz yüze görüşmeler son ana kadar devam edecek. Parti yönetimi, ülke ve yerel sorunların nasıl anlatılacağına ilişkin de bir planlama yaptı.

Bakanlar şehirleri dolaşıp vatandaşlarla, sivil örgütlerle bir araya gelecek;

Hem icraatlarını hem de gelecek vizyonunu anlatacak.

Milletvekilleri genel siyaseti konuşarak yaşananları aktaracak. Adaylar ise sadece kendi proje ve hizmetlerine odaklanacak. Siyasi gündemden uzak durarak, yapacakları icraatları aktaracak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü geride bıraktık. AK Parti'nin başarı öyküsünde kadınların rolüne de dikkat çekmek istiyorum.

AK Parti Kadın Kolları kısa bir sürede 60 bin sandıkta oy kullanan 18 milyona yakın seçmenle buluştu.

Seçime kadar da 50 milyonun üzerinde seçmene ulaşmayı hedefliyorlar.

Başkan Erdoğan'ın kadınlara verdiği önem de aday listesine yansıdı. 2 bin 161 kadın belediye meclis üyeliklerine ve il genel meclisi üyeliklerine aday gösterildi.

Yedek adayları da sayarsak bu rakam 4 bin 712'ye ulaştı. Hadi hayırlısı!

31 Mart sıradan bir gün olmayacak.

Yeni sistemin ilk yerel seçimi olduğu için büyük bir önem taşıyor.

Unutmayalım ki "Güçlü Türkiye Güçlü Ekonomi" vizyonunu yerel yönetimler omuzlayacak. Seçimin kazananı da Türkiye olacak