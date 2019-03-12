Keçiörengücü adım adım 1. Lig’e

KEÇIÖRENGÜCÜ, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki puanını 59'a yükselten Başkent ekibi, liderliğini sürdürdü.
Sergilediği başarılı performansla ligde adından söze ettiren Keçiören ekibi en yakın rakibi olan Sarıyer'in 2 puan üzerinde yer alıyor. Oynadığı 26 maçta 18 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Keçiörengücü, ligin 27. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi veren Kastamonuspor 1966 ile sahasında karşı karşıya gelecek.