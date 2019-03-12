Şehir Hastanesi’nde ilk organ nakli yapıldı

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AĞABEYININ donör olduğu karaciğer kanseri hastası 42 yaşındaki Eşref Demirtaş, Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk karaciğer nakli yapılan hasta oldu. Dört ay önce soğuk algınlığı şikâyetiyle hastaneye başvurduktan sonra yapılan tetkiklerde karaciğer nakli olması gerektiğini öğrendiğini söyleyen Demirtaş, "Hastalığımı tesadüfen öğrendim. Bir anda karaciğer nakli olmam gerektiği, ciğerimin bittiği söylendi. Hemen nakil için arayışa başladık. En büyük ağabeyimin dokuları uyumlu oldu. Hastanede ilk nakil olmak da benim için bir şans oldu" idedi. Kardeşinin yanından bir an olsun ayrılmayan ağabey Halil Demirtaş ise, "Hastalığını öğrenir öğrenmez nakil için hemen geldik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kardeşlik, sen, ben, o fark etmiyor. Önemli olan birimizin yapması" sözleriyle anlattı.Onkoloji Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni, "Ankara Şehir Hastanesi organ naklinde de öncü olacak. Kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek nakilleri yapılacak. Onkoloji binasında, medikal onkoloji, hematolojinin yan dalları, genel cerrahi alanlarında da hizmet verilecek" bilgilerini paylaştı. Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise, "15 gün önce taşındık ve nakil ruhsatlarımız tamamlandıktan sonra ilk karaciğer naklini gerçekleştirdik" dedi.