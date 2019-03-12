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Yatırımcıların tercihi Mamak olacak

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Yatırımcıların tercihi Mamak olacak
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, seçim çalışmaları kapsamında Doğukent Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafları tek tek dolaşarak hal hatır soran Köse, vatandaşlarla da bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi. Berber koltuğuna oturan Köse, bir başka esnafın da kahve davetini geri çevirmedi. Köse, "Bir gönle girmek nasiptir, orada kalmak ise marifet. Gönüllere gireceğiz. Mamak'ı yatırımcılar açısından güven duyulan bir ilçe haline getirerek, daha fazla yatırımcı çekmek adına her türlü girişimde bulunacağız" dedi.
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Yatırımcıların tercihi Mamak olacak
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