Zirve çocuklara umut olacak

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Sanayici ve İş Adamları Derneği kuruluşunun 30. yılını Ankara'nın önde gelen sivil toplum örgütleri ve iş insanları ile kutladı. Etkinliğe önümüzdeki günlerde ASİAD Genel Sekreteri, ATO Meclis Üyesi Çetin Çataloğlu öncülüğünde gerçekleştirilecek Engelsiz Bilişim Zirvesi damga vurdu. SERÇEV Engelsiz Meslek Lisesi'nde yapılacak olan zirvede çok sayıda bilişim ve teknoloji şirketi son teknoloji ürünlerini sergileyecek, projeden elde edilen gelirin tamamı okula bağışlanacak. SERÇEV yararına düzenlenecek zirve, Serebral Palsili hastalığına sahip çocuklar için taşıdığı maneviyat ile dikkat çekiyor.