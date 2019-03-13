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50 milyon liralık naylon fatura operasyonu

Giriş Tarihi: 13.3.2019
50 milyon liralık naylon fatura operasyonu
BAŞKENTTE 3 ayrı firmaya düzenlenen operasyonda, 50 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirilirken, firma yetkilisi 5 zanlı yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine, Yenimahalle'de naylon fatura düzenledikleri iddia edilen 3 ayrı firmayı takibe aldı. Firmaların yetkilileri T.K, S.Ç, Z.B, H.A. ve C.D. gözaltına alındı. İş yerlerinde, 50 milyon lira değerinde 12 fatura koçanı ve 20 klasör naylon fatura ile 2 kaşe ele geçirildi. Zulalanmış 2 ruhsatsız av tüfeği ve 54 fişek bulundu. Zanlıların, aylık maaş karşılığında kimlik bilgilerini kullandıkları kişi adına şirket kurdukları öğrenildi.
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50 milyon liralık naylon fatura operasyonu
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