Atlı ciritte final heyecanı Ankara’da

ATLI Cirit Ligi final müsabakaları, 15-17 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan (TGSDF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek finallere,
Uşak Genç Bozkuşlular, Erzurum Şengel, Erzurum Akıncılar ve Uşak Susuzören takımları katılacak.
PROGRAM ŞÖYLE:
Finallerin ilk günü saat 10.00'da Uşak Genç Bozkuşlular-Erzurum Şengel
, saat 12.00'de de Erzurum Akıncılar- Uşak Susuzören
maçları oynanacak. Bu karşılaşmaların galipleri 17 Mart Pazar günü final, kaybedenleri ise 16 Mart Cumartesi günü üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.