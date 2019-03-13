Atlı ciritte final heyecanı Ankara’da

BUGÜN NELER OLDU

ATLI Cirit Ligi final müsabakaları, 15-17 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan (TGSDF) yapılan açıklamaya göre,Uşak Genç Bozkuşlular, Erzurum Şengel, Erzurum Akıncılar ve Uşak Susuzören takımları katılacak.Finallerin ilk günü saat 10.00'da, saat 12.00'de demaçları oynanacak. Bu karşılaşmaların galipleri