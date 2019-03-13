Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Atlı ciritte final heyecanı Ankara’da

Atlı ciritte final heyecanı ’da

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Atlı ciritte final heyecanı Ankara’da
ATLI Cirit Ligi final müsabakaları, 15-17 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan (TGSDF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek finallere, Uşak Genç Bozkuşlular, Erzurum Şengel, Erzurum Akıncılar ve Uşak Susuzören takımları katılacak.

PROGRAM ŞÖYLE:
Finallerin ilk günü saat 10.00'da Uşak Genç Bozkuşlular-Erzurum Şengel, saat 12.00'de de Erzurum Akıncılar- Uşak Susuzören maçları oynanacak. Bu karşılaşmaların galipleri 17 Mart Pazar günü final, kaybedenleri ise 16 Mart Cumartesi günü üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atlı ciritte final heyecanı Ankara’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN