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Bakan Kasapoğlu, Yenimahalle’de vatandaşlara hitap etti

Bakan ’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kasapoğlu Yenimahalle’yi adım adım gezdi

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Bakan Kasapoğlu, Yenimahalle’de vatandaşlara hitap etti
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Biliyorsunuz, karşımızda cepheler var. Biz o cephelere inat sevgiyle, merhametle, kardeşlikle yaklaşacağız. Bizim amacımız hizmet etmek." dedi. AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'nin seçim ofisinde bir süre partililerle sohbet eden Kasapoğlu, çıkışta vatandaşlara hitap etti. Yenimahalle'nin AK Parti belediyeciliği anlayışından uzunca bir zamandır mahrum kaldığını vurgulayan Kasapoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Tiryaki'ye destek istedi. Kasapoğlu, seçime kadar çok çalışılması gerektiğini dile getirerek, "İnşallah, Yenimahalle'de AK Parti'nin hizmet anlayışını Cumhur İttifakı'mızla tesis edeceğiz. Yenimahalle için bir milat olacak. Yenimahalle'nin gençleri, kadınları, sporcu potansiyeli taşıyan evlatları için bir başlangıç olacak" diye konuştu. Tiryaki'nin Altındağ'da önemli işlere imza attığını belirten Kasapoğlu, "Kendisini çok iyi tanıyoruz. Bu ihtiyaç duyulan belediyecilik anlayışını Veysel Başkanımızla inşallah Yenimahalle'mizde başlatacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin hizmet anlayışının toplumun tüm kesimlerini kucakladığını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti: "İnşallah, 31 Mart sonrasında hep birlikte hizmet çıtamızı çok daha yukarı taşıyacağız"

Esnafı ziyaret etti
BAKAN Kasapoğlu, konuşmasının ardından cadde üzerindeki esnafı ziyaret etti. Bir telefon dükkanına giren Kasapoğlu, telefon faturasını yatırdı. Vatandaşlarla da sohbet eden Kasapoğlu, özellikle çocuklara yakın ilgi gösterdi ve onlara kitap dağıttı.

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Bakan Kasapoğlu, Yenimahalle’de vatandaşlara hitap etti
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