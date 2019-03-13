Başkentli Trakyalılar birlik gecesi düzenledi

BUGÜN NELER OLDU

BIRLIK gecesi protokol konuşmalarıyla başladı. İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu yaptığı konuşmada Trakyalılar Vakfı ile birlikte düzenledikleri etkinlikte Doğu Trakyalılar ile Batı Trakyalıların buluştuğunu söyledi. İskeçe'de bulunmaktan ve soydaşlarla bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Trakyalılar Vakfı Genel Başkanı Gökhan Özgçöç, "Gönül birliği içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Vakıf olarak eğitim ve kültür ağırlıklı çalışmalara önem veriyoruz. Biz gösterdiğiniz misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu.Edirne'den katılan sanatçı ve öğretim üyesi Evrim Kaşıkçı sahne aldı. Trakya insanına özgü yaşanmışlıklarla birlikte özellikle Rumeli yöresine ait türküleri seslendiren Kaşıkçı, konuklardan büyük alkış aldı. Daha sonra ise Şef Fikri Şükrüoğlu yönetimindeki İskeçe Türk Birliği Korosu konser verdi. Koro, Türk sanat müziği eserlerinin yanısıra İstanbul ve Rumeli türküleri de seslendirdi. Etkinlikte Tülin Hacıhalil ve Gökhan Mustafa yönetimindeki İTB Merkez Halk Oyunları Ekibi, İskeçe Türk Birliği'nin renklerini taşıyan ve İTB kurslarında hazırlanan yeni giysileriyle bir gösteri sundu. Yetişkinlerden oluşan İskeçe Türk Birliği Zeybek Grubu ise gösterisiyle bir kez daha göz kamaştırdı. Gece, İskeçe Türk Birliği Müzik Grubunun seslendirdiği şarkı ve türkülerle devam etti.