Büyükelçi eşlerinden UNICEF’e minder kılıfı

5 gün boyunca tasarlanacak kılıflar, sergide satışa sunulacak, elde edilen gelir UNICEF'e bağışlanacak. Modacı Hakan Akkaya, böyle bir etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Elimin değebildiği ne kadar çok insan varsa onlar için bir şeyler yapmayı seviyorum. Bugün de UNICEF için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında başlayan proje doğrultusunda büyükelçi eşleriyle yastıklar tasarlanacak ve UNICEF'e bağışlanacak. Hep birlikte yaptıklarımız en son sergilenecek, inşallah daha da büyüğünü yaparız bu projelerin ve daha fazla insan faydalanır bu projelerden" diye konuştu. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Danışmanı Alanora Olalı da her liranın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Ben UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak, öncelikle buraya katılan bütün büyükelçi eşlerine, Ankaralı hayırsever hanımlara teşekkür ediyorum. Bu UNICEF için büyük bir şey. Hem farkındalık yaratmak açısından hem de gelir yaratmak için. UNICEF'in bütün gelirleri gönüllü katkılardan oluşuyor. Bizim için her lira çok önemli, her lira doğrudan çocuklara gidiyor" diye konuştu.