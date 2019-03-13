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Çağla Şıkel’den kadın söyleşisi

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Çağla Şıkel’den kadın söyleşisi
8 MART Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ekranların güzel ve başarılı yüzü ünlü sunucu/ manken Çağla Şıkel, 9 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Arcadium'da sevenleriyle buluştu. Çağla Şıkel, "Kadınlar Günü Özel" söyleşisinde meslek ve aile hayatına dair deneyimlerini aktardı, kadın takipçilerine tavsiyeler verdi ve Ankaralı sevenlerinin sorularını yanıtladı. Mutlu ve sağlıklı yaşama, modaya, gündeme, ilişkilere ve aile yaşamına dair keyifli söyleşiden sonra ziyaretçiler Çağla Şıkel'le fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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Çağla Şıkel’den kadın söyleşisi
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