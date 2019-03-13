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EGO otobüsü araca çarptı: 2 ölü 3 yaralı

’da EGO otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan durumları ağır olan 2 kişi yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 13.3.2019
EGO otobüsü araca çarptı: 2 ölü 3 yaralı
Kaza, saat 17.00 sularında Ankara'nın Etimesgut Ahi Mesud Bulvarı 1649. Cadde'de meydana geldi. Ahi Mesud Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait EGO otobüsü, önüne kontrolsüz şekilde çıkan ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araca çarptı.

2 KIŞI YARALANDI 3 KIŞI ÖLDÜ
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir sitenin demir korkuluklarını yerinden sökerek sitenin içerisine girdi. Meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Durumları ağır olan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara da yansıdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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EGO otobüsü araca çarptı: 2 ölü 3 yaralı
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