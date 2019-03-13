Görme Engelli Milli Futbol Takımı Dünya Grand-Prix’ine hazır

BUGÜN NELER OLDU

16-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Grand-Prix'ine katılacak olan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, hazırlıklarını Japonya'nın Honjo kentinde sürdürüyor. Tüm masrafları Japonya'nın Honjo Belediyesi tarafından karşılanan milliler, burada özel bir turnuvaya katıldı.Millilerin Dünya Grand- Prix'de yer alacağı gruptagibi zorlu takımlar yer alıyor. Kurallar gereği gruptan çıkmak için millilerin grubu 2'nci sırada tamamlaması gerekiyor. Diğer grupta ise İspanya, Rusya, Japonya ve Kolombiya yer alıyor.