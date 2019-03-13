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Görme Engelli Milli Futbol Takımı Dünya Grand-Prix’ine hazır

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Görme Engelli Milli Futbol Takımı Dünya Grand-Prix’ine hazır
16-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Grand-Prix'ine katılacak olan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, hazırlıklarını Japonya'nın Honjo kentinde sürdürüyor. Tüm masrafları Japonya'nın Honjo Belediyesi tarafından karşılanan milliler, burada özel bir turnuvaya katıldı. 8 ülkenin katıldığı özel turnuvada milliler ilk maçında Tokyo Görme Engelliler Futbol Takımı'nı Kahraman Kurbetoğlu'nun ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Millilerin Dünya Grand- Prix'de yer alacağı grupta Tayland, İngiltere ve Arjantin gibi zorlu takımlar yer alıyor. Kurallar gereği gruptan çıkmak için millilerin grubu 2'nci sırada tamamlaması gerekiyor. Diğer grupta ise İspanya, Rusya, Japonya ve Kolombiya yer alıyor.
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Görme Engelli Milli Futbol Takımı Dünya Grand-Prix’ine hazır
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