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Köse, taksici esnafıyla bir araya geldi

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Köse, taksici esnafıyla bir araya geldi
GEREK esnaf ziyaretleriyle gerekse salon toplantılarıyla Mamaklılarla buluşan Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Ankara Şoförler Federasyonu'nun düzenlediği toplantıda taksici esnafıyla bir araya geldi. Taksici esnafının istek ve taleplerini dinleyen Köse, "İşleri gereği sürekli seyahat halinde olan esnafımız hem şehirdeki gelişim ve dönüşümün tanığı oluyor hem de vatandaşın nabzını tutuyor. Göreve geldiğimiz zaman halkımıza hizmet eden, taksici esnafımız ile sık sık bir araya geleceğiz" dedi.
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Köse, taksici esnafıyla bir araya geldi
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