Köse, taksici esnafıyla bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

GEREK esnaf ziyaretleriyle gerekse salon toplantılarıyla Mamaklılarla buluşan Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Ankara Şoförler Federasyonu'nun düzenlediği toplantıda taksici esnafıyla bir araya geldi. Taksici esnafının istek ve taleplerini dinleyen Köse, "İşleri gereği sürekli seyahat halinde olan esnafımız hem şehirdeki gelişim ve dönüşümün tanığı oluyor hem de vatandaşın nabzını tutuyor. Göreve geldiğimiz zaman halkımıza hizmet eden, taksici esnafımız ile sık sık bir araya geleceğiz" dedi.