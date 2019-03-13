Maç değil sanki antrenman yaptık

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Süper Lig'de Bursaspor ile yaptıkları maçta çok istemelerine rağmen 3 puanı alamadıklarını ancak tüm taraftarları kazandıklarına inandığını söyledi. Yiğiner,derken sözlerini şöyle sürdürdü:Başkan Yiğiner, mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini, bu süreci Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) desteğiyle aşacaklarına inandığını aktardı. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun logosunu gururla göğüslerinde taşıdıklarını hatırlatan Ankaragücü Başkanı,değerlendirmesinde bulundu.