Maç değil sanki antrenman yaptık

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Süper Lig'de Bursaspor ile yaptıkları maçta çok istemelerine rağmen 3 puanı alamadıklarını ancak tüm taraftarları kazandıklarına inandığını söyledi. Yiğiner, "Bursaspor maçını kazanmayı çok istememize rağmen karşılaşma golsüz sona erdi ancak dostluk kazandı"
derken sözlerini şöyle sürdürdü: "Antalya deplasmanı dönüşü genç kardeşlerimizi kaybetmiş olmamız statta farklı bir hava oluşturdu. Antrenman yapıyor gibiydik. Taraftarlar sessizdi. Dolayısıyla bu ortamdan maç da etkilendi. Ama güzel bir dostluk ortamı vardı."
DESTEK BEKLİYORUZ
Başkan Yiğiner, mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini, bu süreci Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) desteğiyle aşacaklarına inandığını aktardı. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun logosunu gururla göğüslerinde taşıdıklarını hatırlatan Ankaragücü Başkanı, "Mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. MKEK en büyük destekçilerimizden. Et ve tırnak gibiyiz. Bu zorlu süreci onların desteğiyle aşacağız. Takımın bu zorlu günleri geride bırakması için hep beraber mücadele edeceğiz"
değerlendirmesinde bulundu.