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Sağlık Bakanlığı: Maksatlı haberlere inanmayın

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Sağlık Bakanlığı: Maksatlı haberlere inanmayın
SAĞLIK Bakanlığından, Ankara Şehir Hastanesinde asansörün düştüğü ve dört kişinin yaralandığı yönünde bazı internet sitelerinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde, "Ankara Şehir Hastanesinde asansör düştü, 4 kişi yaralandı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi. Haberdeki iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu ve böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hiçbir dayanağı olmadan, teyit edilmeden, masa başında yapılan maksatlı haberler, gazetecilik ahlakı ile bağdaşmamaktadır"
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Sağlık Bakanlığı: Maksatlı haberlere inanmayın
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