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’nde gıda denetimi yapıldı

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Ulus Hali’nde gıda denetimi yapıldı
BÜYÜKŞEHIR Zabıta ekipleri, İl ve İlçe Tarım, Ticaret İl Müdürlüğü ve Emniyet birimleri ile birlikte Ulus Hali'nde bulunan işletmelerde gıda denetimi yaptı. Başkentlilerin taze gıda, tavuk, balık, sakatat, sebze, meyve ve aktar ürünlerini yoğunlukla satın aldığı Ulus Hali'nde sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıda tüketebilmesi için ekipler, şikayetleri de dikkate alarak titiz bir denetim gerçekleştirdi. Kontrollerine devam eden ekipler, balık reyonlarının yanı sıra kasap dükkanlarını da kontrol ederek; hijyen ve etiket kontrolü yaptı.
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Ulus Hali’nde gıda denetimi yapıldı
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