Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 98 yıl sonra aynı kürsüde yankılandı

98 yıl sonra aynı kürsüde yankılandı

Giriş Tarihi: 14.3.2019
98 yıl sonra aynı kürsüde yankılandı
ANKARA Devlet Tiyatrosu'nun "Mehmet Akif" oyunu, İstiklal Marşı'nın kabul edildiği Birinci Meclis'te sergilendi. "Mehmet Akif" oyunu, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. yılı dolayısıyla 1. TBMM'de sergilendi. Remzi Özçelik'in yazdığı, Cahit Çağıran'ın yönettiği oyunda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun oyuncuları rol aldı. İstiklal Marşı'nın alkışlar ve oy birliğiyle kabul edildiği Birinci Meclis'in tarihi atmosferinde sunulan oyunda, Ersoy ve eserleri yad edildi. Oyunu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ile çeşitli okullardan öğrenciler de izledi. Haluk Dursun, oyun sonrasında yaptığı açıklamada, tarihi bir gün yaşandığını belirterek, kurucu Meclisin çatısı altında İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dursun, "Allah gerçekten bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, Milli Mücadele ruhunu, hakimiyetimilliye düşüncesini de eksik etmesin" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
98 yıl sonra aynı kürsüde yankılandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN