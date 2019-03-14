ADOB’dan çocuk konseri

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Devlet Opera ve Balesi (ADOB) "Yaşa Müzik" konseriyle çocukların karşısına çıkacak. ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2009'dan bu yana Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çocuk korosu şefi Öykücan Yavşan yönetimindeki Leyla Gencer Çocuk ve Gençlik Korosu, 17 Mart Pazar günü saat 13.00'te konser verecek. Leyla Gencer Sahnesi'nde düzenlenecek çocuklara yönelik ücretsiz konserde, 180 kişi sahne alacak. Metnini Ali Nihat Yavşan'ın yazdığı konserin sunuculuğunu Devlet Tiyatrosu sanatçısı Boğaçhan Sözmen, koreografisini Victorya Kahraman, rejisini Figen Ayhan Karakelle yapıyor. Can Aksel Akın ve Cenan Akın'ın bestelediği çocuk şarkılarının söyleneceği konserin hazırlıkları, şef Yavşan, piyanist Tuğçe Dağlı ve Çocuk Korosu Birim Koordinatörü Hülya Kazan Günay eşliğinde sürüyor.