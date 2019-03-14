Gençlerbirliği liderlik için hazırlık yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 25. haftasını Altay galibiyeti ile kapatan Gençlerbirliği,hazırlıklarına başladı. Başkent ekibi, günü yenileme antrenmanıyla geçirdi. Isınma koşusu ile başlayan antrenmanda, Altay maçında forma giyen isimler tempolu koşu ile günü tamamladı. Diğer futbolcular ise arttırmalı koşunun ardından dar alanda yaptıkları çift kale maç ile idmanı noktaladı. Lider Denizlispor'la aynı puana (51) sahip G.Birliği, bu maçı hasarsız atlatıp şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor.