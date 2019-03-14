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Gençlerbirliği liderlik için hazırlık yapıyor

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Gençlerbirliği liderlik için hazırlık yapıyor
SPOR Toto 1. Lig'in 25. haftasını Altay galibiyeti ile kapatan Gençlerbirliği, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı. Başkent ekibi, günü yenileme antrenmanıyla geçirdi. Isınma koşusu ile başlayan antrenmanda, Altay maçında forma giyen isimler tempolu koşu ile günü tamamladı. Diğer futbolcular ise arttırmalı koşunun ardından dar alanda yaptıkları çift kale maç ile idmanı noktaladı. Lider Denizlispor'la aynı puana (51) sahip G.Birliği, bu maçı hasarsız atlatıp şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor.
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Gençlerbirliği liderlik için hazırlık yapıyor
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