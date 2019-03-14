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Gölbaşı’na çocuk köyü

Cumhur Belediye Başkan , sosyal projeler kapsamında ilçeye Çocuk Köyü kurulacağını açıkladı

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Gölbaşı’na çocuk köyü
CUMHUR İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, sosyal projeler kapsamında ilçeye Çocuk Köyü kurulacağını ve 2023'te hedefinin Gölbaşı'nı Türkiye'nin model kenti yapmak olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, 31 Mart mahalli idareler seçimleri için hazırlıklarını yoğunlaştırırken, ses getirecek projelerini de açıklama başladı. Şimşek, Çocuk köyünün projesinin hazır olduğunu ve başkanlık koltuğuna oturur oturmaz projeyi devreye sokacaklarını söyledi. Konuyla ilgili olarak Şimşek, daha sonra şunları söyledi: "Kuracağımız Çocuk Köyünde, yavrularımız öncelikle doğayı ve yaşadıkları çevreyi tanıyacak. Köyde özellikle takım ruhu ve birlikte çalışma becerilerinin gelişmesine yönelik etkinlikler yapılacak. Çocuklarımız burada paylaşmayı ve birlikte başarmayı öğrenecekler. Ailelerimize de çocuklarının eğlenirken öğrendikleri eğitici bir ortamda onlarla birlikte olma imkânı sağlayacağız."
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Gölbaşı’na çocuk köyü
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