İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Müdürlüğü MEB Şura Salonu'nda Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirilen programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ile şube müdürleri de katıldı.İstiklal Marşı'nın kabul edilişi ve Mehmet Akif'i anma programında konuşma yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Mehmet Akif'e, İstiklâl Marşı'nı kabul eden o günkü meclis üyelerine ve Maarif Vekâletinin bürokratlarına şükranlarımı ifade ediyor, rahmet diliyorum" dedi. Şahin, "Akif, yetiştiği ortam itibariyle bir imparatorluğun dağılmasına şahitlik etmiş, bir istiklal mücadelesine şahitlik ve iştirak etmiş ve bir Cumhuriyetin, yeni devletin doğuşuna şahitlik etmiş bir mütefekkirdir. Mustarip bir insan, içinde sürekli ateşler yanıyor. Öyle bir ortamın vatan sevgisi, millet aşkı yüksek olan bir insan üzerinde meydana getireceği tesirler bambaşkadır. Bu atmosfer Akif'le birleşince İstiklal Marşı doğuyor. Bu, bir milletin yeniden dirilişidir. Aslında "Safahat" baştan sona bizim hikâyemizdir. Bizim millet olma bilincimizin ifadesidir. Akif, sadece büyük bir şair değil aynı zamanda büyük bir mücadele insanıdırp" ifadelerinde bulundu.MILLI Eğitim Müdürü Turan Akpınar ise İstiklâl Marşı'nın Türk milletinin ayakta kalma mücadelesi verdiği dönemlerde ortaya konan ortak iradenin ve ortak hassasiyetin bir ürünü olduğunu belirtti. Program Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergilenen bir oyun, müzik dinletisi ve Mehmet Akif Ersoy'la ilgili video gösterimi ile devam etti. İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif konulu hikâye, deneme resim yarışmaları ile İstiklâl Marşı'nı güzel okuma dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.