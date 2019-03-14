Malatya’dan iyi bir skorla döneceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan,ve Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından da iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.hatırlatan Kaplan, "Onlar uzun bir süredir maç kazanamıyorlar. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdiler ancakMalatya'ya kazanmak için gideceğiz ve iyi bir skorla da döneceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, ligdeki son 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarına dikkat çekerek, "Ankara'ya kazanarak dönmek istiyoruz. Beş haftadır kaybetmiyoruz. Yediğimiz ve attığımız gol sayısı da ortada. Moral ve motivasyon olarak iyi bir seviyedeyiz. Her şey iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan,savundu. Sıkışan bir lig olduğuna dikkat çeken Kaplan, şunları söyledi: "Şöyle bakıncaMesafe bayağı daraldı. Kazanan takımlar biraz daha öne geçmiş olacaklar. Bizim, 'Ankaragücü küme düşecek' diye bir korkumuz yok. Bu maçı kazanarak daha farklı şeyler de düşünebiliriz. Kümede kalmak için 38 veya 39 puan barajı koymuştum.Bu müsabakalar da barajı belirleyecektir."