BUGÜN NELER OLDU

SABAH'ın ortaya çıkardığı günlerdir konuşulan Mansur Yavaş'ın senet skandalı ile ilgili AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlayan Mehmet Özhaseki şunları söyledi: "Bizim bildiğimiz bir iş değil. Mansur Bey'in muhatap olduğu kişiyi tanımam. Mansur Yavaş'a gazeteciler soru soruyor. Bir tek cevap veremedi. Yavaş, hakkında okuduklarımız korkunç şeyler. Basın toplantısında beni suçluyor, el insaf. Bu kadar ahlaksızca bir saldırı olabilir mi? Ben adamı ömrümde görmedim, tanımam, etmem. Bakın iddialı bir şey söyleyeyim. Eğer o adamı biz göndermişsek, konuşturmuşsak, benimle ilgili bir şey varsa çıksınlar söylesinler Türkiye'yi terk ederim. Ortada bir sahte senet var. Bundan büyük bir ayıp olabilir mi? Belge tescillenmiş. 'Ankara için adayım' diyen birine bu yakışmıyor.Mal varlığımızın ne olduğu saklı bir şey değil. Savunamayacak bir şeyimiz de yok. Mansur Yavaş'ı partisinin sahip çıkacağı bir şeyi yok. Gazeteciler bu konu hakkında haber yapmasın mı? Şimdi bu olay mağdur edebiyatına döndü. Ömer Çelik AK Parti'nin sözcüsüdür. Çıkıp bu konu hakkında soru sormayacak mı? Dürüstçe çıkıp anlat, bu senedi sen mi düzenledin? Suçladığın adamla neden iş birliği yaptın?Bundan büyük ayıp olabilir mi? Bunu sorduklarında da "rakibim var ya" diyor... Ya el insaf, bu kadar insafsızlık olur mu? Yalan olur mu? Bu kadar ahlaksızca saldırı olabilir mi? Ben ne adamı gördüm, ne merhabam var. Nasıl oluyor da bu olayı bana getiriyorsun ya. Doğrusunu söylesene neyse. İnsanlardan kaçırma. Hiçbir soruya cevap vermiyor. Gazeteciler soracak cevap vermiyor. Eline bülten tutuşturmuşlar okuyor. Doğrusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım diyen birisine bu yakışmıyor."MANSUR Yavaş'ın MHP'nin yüzde 56 oyunu alacağım açıklaması hakkında Özhaseki, "Herkesi güldürmek için söylüyor" dedi. Mansur Yavaş belediyeciliği bilmiyor. Tecrübesi de yok. Ankara gibi bir şehirde kaç tane aday çıktı? Bir tane proje anlatan yok. Bir kitapçık ortaya koyup projesini anlatan kimse çıkmadı. Belediye hizmet yeridir. Ankara'yı nereye taşıyacağımız belli. Projelerimizle Ankara ticarette, kültürde, ekonomide, sanatta vs. bir üst lige çıkacak.MEHMET Özhaseki, Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Özhaseki'nin salonda yer alan herkesin 1980 öncesinde verdiği mücadeleyle dikkat çektiği konuşması üzerine, katılımcılardan 'Bozkurt Haseki' sloganı yükseldi. Özhaseki, "Allah hepinizden razı olsun. Bu mücadele 80 öncesinde verilmeseydi halimiz nice olurdu, düşünsenize" diye konuştu. Rakibi Mansur Yavaş'ın seçim tartışmalarını başka bir alana çekmeye çalıştığını öne süren Özhaseki, "Bugün yine izledim. Bir heyecan içinde, uzunca bir yalanlar silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için, o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var devam ediyor öyle" diye konuştu.