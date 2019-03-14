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Osmanlıspor ’a bileniyor

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Osmanlıspor Hatay’a bileniyor
OSMANLISPOR, Cumartesi günü sahasında Hatayspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretindeki antrenman 1 saat sürdü. Tedavileri devam eden Sloan ve Tugay Kacar idmana katılmazken iyileşme sürecine giren Karcemarskas, Magaye ve Ali Ülgen takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde dönüşümlü olarak dar alanda pas ve taktik ağırlıklı çalışma yapan morsarılı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
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Osmanlıspor Hatay’a bileniyor
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