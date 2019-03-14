Osmanlıspor Hatay’a bileniyor

BUGÜN NELER OLDU

OSMANLISPOR, Cumartesi günü sahasında Hatayspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretindeki antrenman 1 saat sürdü.iyileşme sürecine giren Karcemarskas, Magaye ve Ali Ülgen takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halindeyapan morsarılı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.