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Sevgilisi için soyadından vazgeçti

Narkotik polisinin bir yıldır takip ettiği “Kale” operasyonunda yakalanan Kadir İ.’nin sevgilisi sık sık cezaevine giderek uyuşturucu baronu ile görüştü. Sevgilisinden aldığı talimatları çete üyelerine iletti. Asena cezaevindeki sevgilisi ile rahat görüşebilmek için soyadından vazgeçti. Mahkeme kararıyla elabaşının soyadı İ.’yi adının sonuna ekledi

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Sevgilisi için soyadından vazgeçti
Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 1 yıldır yürüttüğü inceleme ve araştırmalar neticesinde geçtiğimiz hafta il genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacı çetesine "Kale" adında hava destekli operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yağma, tehdit, fuhuşa aracılık etmek, yaralama suçlarını işleyen organize suç örgütüne ait toplam 237 adrese, 7 iş yerine, 1 depoya baskın yapılmıştı. 500 ekip ve 3 bin 500 güvenlik personelinin katıldığı operasyonda 150'den fazla şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon detayları netleştikçe, ele geçirilen suç unsurları ve malzemeleri sergilenmişti.

SOYADINI DEĞIŞTIRDI
Emniyette işlemleri tamamlananlar arasında suç örgütü elebaşı Kadir İ.'nin talimatlarını diğer çete üyelerine bildirdiği iddia edilen sevgilisi Asena İ. ve kardeşleri Ayetullah İ. ile Zülfikar İ. yer aldı. Sevgilisinin ise hapishaneye rarat girip çıkmak için kendi soyadından feragat ettiği, İ. soyadını aldığı öğrenildi. Öte yandan adliyeye götürülenler arasında, çetenin muhasebe sorumlusu Gökhan K. de bulundu. Gökhan K.'nin yapılan operasyonlarda evinde, FETÖ terör örgütü elebaşı Fettullah Gülen'in sohbet CD'si ile "F" serili 1 dolar ele geçirildi. Zanlılar arasında doktor olarak görev yapan Selim E.'de adliyeye götürüldü. Selim E.'nin kırmızı reçete ile satılan ilaçları, örgüte temin ettiği belirlendi. Bu ilaçların uyuşturucuya yeni başlamış kişilere verildiği ve asıl madde kullanımına geçişi kolaylaştırdığı bilgisine ulaşıldı. 84 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sevgilisi için soyadından vazgeçti
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