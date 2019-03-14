Başkan Aydın, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ardından açıklamalarda bulundu. Güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu vurgulayan Aydın,
"Sırbistan'daki Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 18 madalya kazandık. Sırbistan'da tarih yazdık"
ifadelerini kullandı. Aydın, şampiyonada grekoromen, serbest stil ve kadın milli takımlarının önemli başarılara imza attığını belirterek, "Grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz
madalya alarak takım halinde üçüncü olduk. Kadınlarda 2 gümüş ve 2 bronz
madalya kazanarak yine takım halinde üçüncülüğü elde ettik. Serbest stilde ise 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz
madalyanın sahibi olduk. Serbest güreşçilerimiz takım halinde ise ikinci sırayı alarak önem bir iş çıkardı. Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda yeni bir tarih yazdık. Bu sonuçlar bizleri gelecek adına umutlandırıyor" diye konuştu.
"BAŞARI GRAFİĞİMİZİ HEP YÜKSELTTİK"
Altyapıya öncelik verdiklerini anlatan Musa Aydın, bunun karşılığını da şampiyonalarda aldıklarını kaydetti. Aydın, 23 yaş altı kategorisini ayrıca önemsediklerini dile getirerek,
"Bu sporcular önümüzdeki yıllarda ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmeye aday isimler. Burada aldıkları sonuçlar onlar adına da son derece önemli" dedi. İstanbul'da geçen yıl yapılan Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 17 madalya kazandıklarını hatırlatan Aydın, "Madalya sayımızı bu yıl 18'e çıkardık.
Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana katıldığımız tüm şampiyonalarda başarı grafiğimizi hep yükselttik
" şeklinde görüş belirtti.