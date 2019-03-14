‘Sırbistan’da tarih yazdık’

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Başkan Aydın, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ardından açıklamalarda bulundu."Sırbistan'daki Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 18 madalya kazandık.ifadelerini kullandı. Aydın, şampiyonada grekoromen, serbest stil ve kadın milli takımlarının önemli başarılara imza attığını belirterek, "madalya alarak takım halinde üçüncü olduk.madalya kazanarak yine takım halinde üçüncülüğü elde ettik.madalyanın sahibi olduk. Serbest güreşçilerimiz takım halinde ise ikinci sırayı alarak önem bir iş çıkardı. Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda yeni bir tarih yazdık. Bu sonuçlar bizleri gelecek adına umutlandırıyor" diye konuştu.Altyapıya öncelik verdiklerini anlatan Musa Aydın, bunun karşılığını da şampiyonalarda aldıklarını kaydetti."Bu sporcular önümüzdeki yıllarda ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmeye aday isimler. Burada aldıkları sonuçlar onlar adına da son derece önemli" dedi. İstanbul'da geçen yıl yapılan Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 17 madalya kazandıklarını hatırlatan Aydın, "Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana katıldığımız" şeklinde görüş belirtti.